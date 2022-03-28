Москва, 28 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Минувшая неделя (21−25 марта) отметилась продолжительным последовательным ростом котировок: стоимость биткоина (BTC) увеличивалась шесть дней подряд, благодаря чему сегодня, 28 марта, достигла отметка в $47 тысяч, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

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«Подобное поведение не свойственно криптовалютному рынку, так что в ближайшее время стоит ожидать коррекции, по крайней мере, на фоне фиксации прибыли покупателями.

Снижение котировок вполне может начаться от этих отметок, однако имеется небольшая вероятность движения к $49 тысячам — важному уровню притяжения цены, перед походом в сторону $30 тысяч.

Какие либо позитивные новости отсутствуют: геополитическая напряженность и неопределенность касаемо состояния глобальной экономики сохраняются, вследствие чего спрос на рисковые инструменты довольно небольшой.

Отдельные криптовалюты смогли отскочить от локальных минимумов на фоне краткой вспышке оптимизма инвесторов, которая наблюдается вопреки тяжелой ситуации в мире. Именно поэтому в долгосрочный успех текущего роста котировок поверить просто не получается.

В Индии готовятся с апреля обложить криптовалютные транзакции налоговой ставкой в 30%. Причем полученный убыток не дает права на налоговый вычет.

Законопроект был встречен критикой как со стороны юристов, таки представителей цифровой индустрии.

Можно встретить некий позитив касаемо того, что антироссийские санкции и возникшие после них предпосылки для ухода от долларовых систем расчета могут позитивно сказаться на криптовалютах, но он лишен основания.

Рассчитывать в столь высоко волатильных инструментах, особенно если речь идет о крупных сделках, никто не будет.

Возможно произойдет развитие государственных платежных систем, с участием национальных цифровых валют, но отношения к имеющимся на криптовалютам они иметь совершенно не будут», — пояснил эксперт.

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