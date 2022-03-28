Амман, 28 марта 2022, 12:17 — REGNUM В министерстве обороны Иордании сообщили о задержании группы контрабандистов, переправлявших наркотики с территории Сирии. Об этом 28 марта сообщает Jordan TV со ссылкой на заявление ведомства.
По последним данным, военные захватили большую партию наркотиков.
«При обнаружении группы преступников были применены правила ведения боевых действий, в результате чего контрабандисты скрылись. После обыска в этом районе была обнаружена 1 021 851 таблетка …, 35 упаковок (наркотиков) … и некоторое количество оружия и боеприпасов. Все изъятые предметы были переданы компетентным органам», — цитируют СМИ заявление минобороны Иордании.