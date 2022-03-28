Амман, , 12:17 — REGNUM В министерстве обороны Иордании сообщили о задержании группы контрабандистов, переправлявших наркотики с территории Сирии. Об этом 28 марта сообщает Jordan TV со ссылкой на заявление ведомства.

Армия иордании @ArmedForcesJO

По последним данным, военные захватили большую партию наркотиков.

«При обнаружении группы преступников были применены правила ведения боевых действий, в результате чего контрабандисты скрылись. После обыска в этом районе была обнаружена 1 021 851 таблетка …, 35 упаковок (наркотиков) … и некоторое количество оружия и боеприпасов. Все изъятые предметы были переданы компетентным органам», — цитируют СМИ заявление минобороны Иордании.