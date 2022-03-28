Красноярск, 28 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. За последние сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 12 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 10 535 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 (27 марта — 15).

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 261 носитель коронавируса, выздоровели 256 человек.