Якутск, 28 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Объёмы производства нарастит Хатасский свинокомплекс в Якутии. В том числе с помощью увеличения выпуска продукции этого предприятия в республике намерены решать проблему продовольственной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе правительства региона.

Avito.ru Мясо

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На свинокомплексе намерены создать новые современные цеха. Его мощность увеличат до 5 тыс. голов. Пока в планах предприятия произвести 522 тонны мяса в 2022 году.

Министр сельского хозяйства Якутии Александр Атласов подчеркнул, что свинокомплекс работает более 30 лет, и его материально-техническая база устарела. Количество цехов на предприятии планируют увеличить.

Как сообщало ИА REGNUM, заботу о наличии мясной продукции на продовольственном рынке Якутии проявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он распорядился снизить административные барьеры для производителей мяса.