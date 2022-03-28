Мурманск, 28 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В мурманских интернатах и социальных стационарах разрешили посещать близких, сообщает оперштаб по борьбе с ковидом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом престарелых

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Посещение разрешено при наличии документов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции или перенесенное заболевание COVID-19 или отрицательный тест на ковид.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский штаб отменил двухнедельную самоизоляцию для вахтовиков.