В мурманских соцучреждениях разрешили принимать посетителей
Мурманск, 28 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В мурманских интернатах и социальных стационарах разрешили посещать близких, сообщает оперштаб по борьбе с ковидом.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дом престарелых
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Посещение разрешено при наличии документов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции или перенесенное заболевание COVID-19 или отрицательный тест на ковид.
Как сообщало ИА REGNUM, мурманский штаб отменил двухнедельную самоизоляцию для вахтовиков.