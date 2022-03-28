Саратов, 28 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Саратовской области в больницы за сутки с признаками COVID-19 госпитализировали 40 пациентов, выписали 995 человек. Об этом 28 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего выздоровели 228 309 пациентов, подтверждено 239 675 случаев заражения коронавирусом, в том числе 554 — за сутки. Среди общего количества заболевших за прошлый день 103 человека — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 994 пациента, на амбулаторном — 4771.

За время пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончался 5831 человек, в том числе четверо — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области организована активная работа по обеспечению жителей региона лекарственными препаратами.

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