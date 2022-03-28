Париж, 28 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Если кампания в широком смысле этого слова политически уже идет полным ходом во Франции, официальная кампания начинается только 28 марта, передает BFM TV.

francois schnell Французский флаг

Официальная кампания завершится 8 апреля первым туром на заморских территориях, таких как Гваделупа, Гайана, Мартиника, Сен-Бартелеми, Сен-Пьер и Микелон, Сен-Мартен и Французская Полинезия. Для мегаполиса и других территорий это произойдет 9 апреля.

Расходы на президентские выборы во Франции оцениваются примерно в 64,5 млн евро. Выборы, в которых примут участие 12 кандидатов, пройдут 10 и 24 апреля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из причин нынешнего кризиса на Украине стало нежелание Запада принимать во внимание обеспокоенность России и считаться с её интересами.