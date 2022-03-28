Мурманск, 28 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Мурманской области с 28 марта отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для вахтовиков, сообщает оперштаб.

Вахтовики. Советское фото

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«При этом работодатель обязан проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мурманской области готовятся к отмене масочного режима.