Ханты-Мансийск, 28 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 28 марта госпитализировали 12 больных с COVID-19, 324 человека выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Югре выявлен 168 новых случаев заражения коронавирусом, на 33 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 28 марта является Ханты-Мансийск — 32.

С начала пандемии в Югре к 28 марта насчитывается 206 410 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 199 912 пациента, 2507 скончались (на два пациента больше, чем днём ранее).