Пенза, 28 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки выявили 304 новых случая заражения коронавирусом, больничный закрыли 975 пациентов. С признаками COVID-19 за минувший день госпитализировали 42 носителя инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 28 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 178 368 случаев. Выздоровели 163 507 пациентов, скончались 5567 человек, из них 13 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали более 1,7 тыс. человек.

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