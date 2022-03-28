Москва, 28 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин поручил правительству, Банку России и Газпрому до 31 марта отчитаться об изменении валюты платежа на рубли при поставках газа в недружественные страны. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном 28 марта на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В поручении по итогам совещания с членами правительства говорится, что кабинет министров, Центробанк и компания «Газпром» должны «реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль».

Ответственность за выполнение поручения возложена на премьер-министра Михаила Мишустина, главу ЦБ Эльвиру Набиуллину и главу Газпрома Алексея Миллера. Доклад от них ожидается до 31 марта и далее ежемесячно.

Правительство при этом должно утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты Газпрома. Это необходимо сделать также до 31 марта «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования».

Банк России совместно с правительством должен до 31 марта обеспечить возможность проведения платежей по газовым контрактам, переведенным на рубли. В том числе покупатели должны иметь возможность купить рубли на внутреннем валютном рынке.

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