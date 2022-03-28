Москва, 28 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Программы льготной ипотеки поддержат в РФ спрос на жилье и помогут сохранить строительную отрасль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что почти половина строительных компаний РФ начали замораживать свои проекты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Сохранение и расширение программ льготной ипотеки на приобретение новостроек, программ семейной, сельской и дальневосточной ипотеки поддержит спрос на жилье и поможет сохранить строительную отрасль, — сказал Цыганов. — Кроме того, в России действует Фонд развития территорий, ранее — Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, где накоплен опыт поддержки жилищного строительства и достройки таких объектов в случае необходимости. Поэтому жилые комплексы будут достроены и проекты, где уже были проведены существенные работы, будут завершены».

Цыганов также отметил, что некоторое снижение в РФ количества трудовых мигрантов вполне вероятно, но при этом откроются трудовые места для местных жителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Юлия Финогенова заявила, что власти РФ могут предотвратить структурные проблемы российской строительной отрасли.