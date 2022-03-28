Москва, 28 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали более 1,7 тыс. человек. Об этом 28 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 28 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1762 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,0%», — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки выявлено более 21,1 тыс. новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 335 человек. Выздоровели — 35 746 человек.