Торонто, Канада, 28 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Сборная Канады по футболу вышла в финальную часть чемпионата мира впервые с 1986 года. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Канада

Канадская команда одержала победу над командой Ямайки в матче 13-го тура североамериканского отборочного турнира на ЧМ-2022. Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 4:0.

Забитыми голами отметились Кайл Ларин (13-я минута), Тейджон Бьюкенен (44) и Джуниор Хойлетт (83). Кроме того, автогол на счету защитника ямайской сборной Адриана Мариаппы (88).

Сборная Канады выходила на чемпионат мира один раз — в 1986 году. Тогда канадская команда проиграла все три матча группового этапа, в том числе сборной СССР (0:2).