Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Санкт-Петербург получил в свое распоряжение проходческий щит «Надежда» после его использования при строительстве метро в Москве. Для ремонта конструкции щита необходимы комплектующие из Германии.

Metrostroy-spb.ru Проходческий щит Метростроя

Об сообщили в пресс-службе АО «Метрострой Северной столицы» (МССС), пишет издание «Деловой Петербург».

Компания получила обратно уникальный щит «Надежда» длиной в десять метров. Щит был приобретён ещё в 2012 году для строительства Петербургского метрополитена. Тогда в Петербурге велись работы по продлению зелёной ветки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

МССС планирует использовать щит для продолжения прокладки метро после станции «Беговая» на той же зелёной линии, однако Москва вернула «Надежду» в плачевном состоянии. Для восстановления механизма нужны немецкие комплектующие.

«Нужно будет заплатить крупную сумму, поскольку требуется заменить основные узлы. Возможно, было бы логичнее доплатить и купить новый, но с этим в свете последних политических и экономических событий будут сложности», — сообщил источник в правительстве Петербурга.

В самой строительной компании подтвердили необходимость ремонта щита и его зависимость от зарубежных деталей. На сегодняшний день МССС занимается поиском оптимальных вариантов их приобретения.

Напомним, что покупку импортных деталей и комплектующих на сегодняшний день осложняют санкции и закрытие авиасообщения. Эти момент влияют на логистические цепочки.