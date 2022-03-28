Биробиджан, 28 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Каждый житель России может помочь своей стране, если будет доверять только проверенной информации. Такое мнение высказала заместитель председателя общественной палаты Еврейской АО, руководитель педагогической ассоциации, доцент института развития образования региона Татьяна Файн, сообщили 28 марта в телеграм-канале правительства автономии.

ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

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Она назвала целью специальной операции России в защиту республик Донбасса воспрепятствование распространению нацизма.

«К сожалению, не все авторы корреспонденции, которая распространяется в социальных сетях, добросовестные, а информация — проверенная. Иногда бывают очень страшные вещи. Я обращаюсь к нашим землякам, независимо от возраста. Читайте, анализируйте информацию. И все вместе давайте будем понимать и помнить, что наша Россия в наших руках», — отметила Татьяна Файн.

Как сообщало ИА REGNUM, товарищ атамана Средне-Амурского окружного казачьего общества Яков Маманазаров заявил о поддержке специальной операции России в защиту ЛНР и ДНР. Он отметил, что казаки переживают за военнослужащих, защищающих республики Донбасса.