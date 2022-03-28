Москва, 28 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Увеличить количество заданий ЕГЭ, посвященных подвигам российского народа в борьбе с фашизмом, предложила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

Иван Шилов ЕГЭ

Соответствующие письма парламентарий направила в Росообрнадзор и экспертную комиссию, которая формирует задания для единого госэкзамена по истории.

«В открытом банке заданий ЕГЭ сейчас 1845 вопроса по истории. Но из них только 114 посвящены Великой Отечественной войне — двадцатая часть, а в демонстрационной версии единого госэкзамена по истории на 2022 год этому периоду посвящен всего один вопрос. Значит и на реальном экзамене тоже будет один вопрос», — отметила Казакова.

По ее мнению, тема должна быть более широко представлена в экзаменационных заданиях, что станет дополнительным стимулом к ее изучению.

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