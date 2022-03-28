* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:51 — REGNUM Появились противоречивые сообщения об аресте Абдула Кадира Хамида, губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уезда Даште-Кала в провинции Тахар. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Местные СМИ сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали маулави Абдула Кадира по обвинению в сотрудничестве с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но его родственники утверждают, что ему удалось бежать.

Мулла Фазиль Мазлум, заместитель министра обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во главе отряда спецназа направился в Тахар, чтобы арестовать маулави Абдул Кадира.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в первый раз арестовывают узбекских командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северных провинциях. Ранее радикалы арестовали одного из самых популярных лидеров узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обвинению в похищениях людей.

Арест Махдума Алама спровоцировал массовые протесты в провинции Фарьяб. Узбекские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в это время разоружили пуштунских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Меймене (административном центре провинции) и выгнали их из города. Протесты утихли после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправили подкрепление из Мазари-Шарифа в Меймене. Отношения между узбекскими и пуштунскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также изменились после протестов.

Согласно источникам Afghanistan International, кари Салахуддин Аюби, маулави Нуриддин и ряд других узбекских командиров отправились в Тахар 23 марта и провели встречу с губернатором уезда Даште-Кала. Одной из тем встречи стало достижение единства командиров узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Собеседники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также планируют арестовать Исмаила Фарука, губернатора уезда округа Чах Аб и представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в порту Айханум на Амударье.