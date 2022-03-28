Москва, 28 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Торги по нефти 25 марта завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,19%, до $119,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Торги по нефти проходили относительно спокойно в ограниченном диапазоне. Покупатели получили поддержку от новостей из Саудовской Аравии, где после ракетного удара пострадал нефтяной завод Saudi Aramco, расположенный в Джидде.

Также опасения у инвесторов вызывают возможные перебои с поставками нефти из России на фоне санкций, введенных западными странами.

Согласно последним данным Baker Hughes, за минувшую неделю число активных буровых на нефть увеличилось на семь единиц, до 531 шт., число буровых на газ осталось без изменения и составило 137 шт.

Сегодня, 28 марта с утра на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в минусе на уровне $118 за баррель. Позже цена снизилась на 3%, до $116, 37. Нефть подешевела на негативных новостях из Китая.

Китай столкнулся с худшей вспышкой COVID-19 со времен Ухани. 27 марта в стране было зафиксировано 1275 новых случаях заболевания коронавирусом против 1254 днем ранее.

Шанхай объявил о частичном закрытии города. Весь город закрывать не стали, потому что он играет важную роль в экономике и социальном развитии Китая.

Техническая картина на нефтяном рынке остается благоприятной для покупателей. В условиях сохраняющейся неопределённости цена способна быстро вернуться к уровню $125 за баррель.

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