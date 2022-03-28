Анадырь, 28 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Общественники Чукотки поддержали инициативу депутатов окружной Думы о разрыве отношений и соглашений с Всемирным фондом дикой природы WWF, так как деятельность финансируемой недружественными иностранными государствами организации вызывает серьёзные опасения и угрожает национальной безопасности России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Думе ЧАО.

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WWF стремится создать на Чукотке особо охраняемые природные территории, в том числе 12-мильную буферную зону вдоль арктического побережья. Общественники уверены, что под видом сохранения природы может быть запрещена промысловая, спортивная, любительская охота, рыболовство, проход и стоянка судов вне водных путей общего пользования, пролёт летательных аппаратов на расстоянии более 1 км и на высоте более 2 км от птичьих базаров, морских лежбищ, геолого-разведочные изыскания, разработка полезных ископаемых.

«WWF Россия на 70% финансируется недружественными странами, которые на данный момент активно помогают оружием фашистам на Украине. Недружественными странами, которые объявили России экономическую войну. Не сложно предположить, какие цели преследуют государства-доноры WWF России через проекты, реализуемые у нас в округе на границе России и США, в которых, в том числе, задействована молодёжь Чукотки», — сказала руководитель Общероссийского народного фронта на Чукотке Алёна Вакарик.

На заседании комитета по промышленной и сельскохозяйственной политике Думы Чукотки было принято решение расторгнуть все соглашения с WWF и предложить фонду покинуть территорию округа.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Чукотского автономного округа уверены, что деятельность Всемирного фонда дикой природы (WWF) угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы жителей региона.