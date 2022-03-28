Талукан, Афганистан, 28 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В уезде районе Ходжа-Гор силами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестован Абдул Кадир, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уезда Даште-Кала. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Pixabay.com Арест

Источники сообщили изданию, что, когда Кадир узнал о своём аресте, он бежал в уезд Ходжа-Гор, где в ходе столкновения с силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) двое телохранителей Абдул Кадира были убиты.

Согласно источникам, мулла Фазиль Мазлум, заместитель министра обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибыл в Тахар, чтобы арестовать маулави Абдул Кадира.

Собеседники подтверждают, что Абдул Кадир был арестован прошлой ночью под руководством муллы Фазиля, который прибыл для ареста губернатора во главе отряда спецназа.

Влиятельный узбекский командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был арестован по обвинению в сотрудничестве с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ряд командиров узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были задержаны в Фарьябе и других северных провинциях, что вызвало протесты.