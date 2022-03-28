Пермь, 28 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Пермском крае, по состоянию на утро 28 марта, антиковидную прививку сделали свыше 1 млн 173 тыс. жителей. Об этом сообщает краевой минздрав.

Yarregion.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Среди пермяков, прошедших вакцинацию, числится более 2,1 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет. За прошлую неделю (21−27 марта) привито около 1 тысячи жителей Прикамья.

Еще 262 тыс. пермяков приступили к ревакцинации. Завершили курс иммунизации 4,5 тыс. человек.

За период иммунизации Пермский край получил 1 821 994 комплекта вакцины. На сегодняшний день в наличии имеется 389,8 тыс. комплектов препарата.