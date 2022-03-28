Названы все победители «Оскара» в 2022 году
Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Названы имена победителей 94-ой церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Полный список опубликован на сайте киноакадемии 28 марта.
Trkterra.ru
Премия «Оскар»
- «Лучший фильм» — «CODA: Ребёнок глухих родителей»;
- «Лучший актёр» — Уилл Смит («Король Ричард»);
- «Лучшая женская роль» — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»);
- «Лучшая актриса второго плана» — Ариана Дебос («Вестсайдская история»);
- «Лучший актёр второго плана» — Трой Коцура («CODA: Ребёнок глухих родителей»);
- «Лучший звук» — «Дюна»;
- «Лучший оригинальный саундтрек» — «Дюна»;
- «Лучший монтаж» — «Дюна»;
- «Лучшая работа художника-постановщика» — «Дюна»;
- «Лучшие визуальные эффекты» — «Дюна»;
- «Лучшая операторская работа» — Грег Фрейзер («Дюна»);
- «Лучший анимационный фильм» — «Энканто»;
- «Лучший фильм на иностранном языке» — «Сядь за руль моей машины»;
- «Лучшие костюмы» — «Круэлла»;
- «Лучший документальный фильм» — «Королева баскетбола»;
- «Лучший анимационный короткометражный фильм» — «Стеклоочиститель»;
- «Лучший короткометражный фильм» — «Долгое прощание»;
- «Лучший оригинальный сценарий» — «Белфаст»;
- «Лучший документальный фильм» — «Лето соула»;
- «Лучший режиссёр» — Джейн Кэмпион («Власть пса»).
ИА REGNUM напоминает, что церемония вручения премии «Оскар» в 2022 году состоялась 28 марта в оффлайн-формате в театре «Долби» (Голливуд, США). Ведущими мероприятия стали Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс.