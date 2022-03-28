Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Названы имена победителей 94-ой церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Полный список опубликован на сайте киноакадемии 28 марта.

Trkterra.ru Премия «Оскар»

«Лучший фильм» — «CODA: Ребёнок глухих родителей»;

«Лучший актёр» — Уилл Смит («Король Ричард»);

(«Король Ричард»); «Лучшая женская роль» — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»);

(«Глаза Тэмми Фэй»); «Лучшая актриса второго плана» — Ариана Дебос («Вестсайдская история»);

(«Вестсайдская история»); «Лучший актёр второго плана» — Трой Коцура («CODA: Ребёнок глухих родителей»);

(«CODA: Ребёнок глухих родителей»); «Лучший звук» — «Дюна»;

«Лучший оригинальный саундтрек» — «Дюна»;

«Лучший монтаж» — «Дюна»;

«Лучшая работа художника-постановщика» — «Дюна»;

«Лучшие визуальные эффекты» — «Дюна»;

«Лучшая операторская работа» — Грег Фрейзер («Дюна»);

(«Дюна»); «Лучший анимационный фильм» — «Энканто»;

«Лучший фильм на иностранном языке» — «Сядь за руль моей машины»;

«Лучшие костюмы» — «Круэлла»;

«Лучший документальный фильм» — «Королева баскетбола»;

«Лучший анимационный короткометражный фильм» — «Стеклоочиститель»;

«Лучший короткометражный фильм» — «Долгое прощание»;

«Лучший оригинальный сценарий» — «Белфаст»;

«Лучший документальный фильм» — «Лето соула»;

«Лучший режиссёр» — Джейн Кэмпион («Власть пса»).

ИА REGNUM напоминает, что церемония вручения премии «Оскар» в 2022 году состоялась 28 марта в оффлайн-формате в театре «Долби» (Голливуд, США). Ведущими мероприятия стали Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс.