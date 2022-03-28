Уфа, 28 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Заместитель управляющего делами главы Башкирии Вадим Гареев награжден орденом генерала Шаймуратова. Об этом 28 марта сообщили в ходе оперативного заседания в республиканском правительстве.

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Сообщается, что Гореев более 20 лет эффективно осуществляет деятельность по обеспечению безопасности глав республики, осуществляет четкие действия подчиненных при выполнении служебных обязанностей.

Отмечается, что также этой награды удостоен советник отдела по освещению деятельности органов государственной власти администрации главы Башкирии ИльшатКазакулов.

Глава республики Радий Хабиров также вручил государственные награды Башкирии медикам, которые помогали раненным бойцам и больным жителям в Луганской и Донецкой Народных Республиках.