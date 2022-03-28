Париж, 28 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Председатель французской комиссии по регулированию энергетики Жан-Франсуа Каренко призвал всех жителей Франции экономить газ и электричество сейчас, рискуя столкнуться с перебоями в поставках следующей зимой, сообщает Le Figaro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Глава энергетического регулятора считает, что трудности с газоснабжением и беспрецедентное падение производства атомной электроэнергии обязательно приведут к трудностям зимой 2022 года, если ничего не произойдет.

«Мы должны экономить газ и электричество во Франции прямо сейчас, иначе следующей зимой все может пойти не так, — настаивал Жан-Франсуа Каренко, призывая всех приложить усилия, — промышленников, сектор, общественные здания, но также и каждого из нас, будь то путем снижения отопления, кондиционирования воздуха, потребления света».

Как сообщало ИА REGNUM, в пригородах Парижа произошли крупные беспорядки. Причиной стала смерть 32-летнего жителя коммуны Севран, который был застрелен полицией.