Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Картина «Дюна» Дени Вильнёва стала самой номинируемой кинолентой на «Оскаре-2022». Церемонию вручения премии 28 марта транслировала телекомпания ABC.

Цитата из к/ф «Дюна». Реж. Дени Вильнёв. 2021. США

«Дюна» выиграла в шести номинациях — «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный саундтрек», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая операторская работа», а также «Лучший звук».

Примечательно, что ранее создатели картины рассказали, что песчаных червей озвучили с помощью презервативов — во время записи контрацептивы надевали на микрофоны, которые помещали в песок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лучшим фильмом» на церемонии вручения премии «Оскар-2022» стал «CODA: Ребёнок глухих родителей». В картине сыграл Трой Коцур, который получил награду за «Лучшую мужскую роль второго плана».