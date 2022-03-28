Ижевск, 28 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 25 марта прививку от коронавируса сделали 695 270 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Второй компонент препарата получил 550 431 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 26 и 27 марта, вакцинировались 178 жителей республики. Второй компонент препарата получили 96 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 746 человек. 133 137 человек прошел ревакцинацию, за предыдущие дни — 580 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 476 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 148 436 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 162 242 случая заражения коронавирусом, из них 222 — за минувшие сутки.

Читайте также: В Удмуртии после COVID-19 выписались больше 1 тыс. человек за сутки