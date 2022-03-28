Анадырь, 28 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Депутаты Чукотского автономного округа уверены, что деятельность Всемирного фонда дикой природы (WWF) угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы жителей региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Думе Чукотки.

Андрей Шапран Чукотка. Инчоун

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Читайте также: Памятники природы на Алтае остались без охраны

Между правительством Чукотки и WWF было подписано соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. С 2019 года фонд осуществлял свою деятельность в регионе.

Депутаты уверены, что WWF вышел за рамки подписанного соглашения. Фонд активно заинтересовался арктической частью РФ и созданием 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья.

«Создание такой зоны повлияет на обороноспособность нашей страны и её экономическую безопасность. Под угрозой будет проход судов по Северному морскому пути, прокладка оптико-волоконных линий интернет-связи. Пострадает традиционная хозяйственная деятельность береговых жителей, связанная с добычей морского зверя и рыбалкой. Всё это может попасть под ограничения», — пояснила председатель Думы Чукотки Валентина Рудченко.

Депутаты округа подготовят обращения в федеральные и региональные органы власти и силовые ведомства о нежелательной деятельности WWF на территории региона. Также народные избранники намерены добиться того, чтобы на федеральном уровне был введен запрет на создание буферной береговой зоны в России.

«Губернатор региона Роман Копин поддерживает нас в этом вопросе. Необходимо расторгнуть все принятые ранее соглашения. Будем бороться за то, чтобы никакой буферной зоны у нас создано не было, тем более в угоду нашим недругам. Достаточно того, что они сделали на Украине. Свою землю мы не отдадим», — сказала Рудченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай прокуратура выявила нарушения законодательства об особо охраняемых природных территориях.