Ижевск, 28 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 28 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 1005 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 151 521 житель республики, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За все время пандемии в республике подтвердили 162 896 случаев заражения коронавирусом, из них 216 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 68 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 42 человека старше 65 лет не уточняется.

3972 человека скончались, за минувшие сутки скончались два человека — женщина в возрасте 64 лет и 45-летний мужчина. Накануне было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 29 человек, накануне в больницы попали 39 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находится 3831 человек, 263 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 43 человека — в тяжелом состоянии, из них 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 25 марта прививку от коронавируса сделали 695 092 человека. Второй компонент препарата получили 550 335 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.