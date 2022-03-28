Якутск, 28 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Якутии зафиксировано повышение цен на 21 товар из списка социально значимых, подешевели — пять. Рост стоимости на большинство продуктов составил 2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 марта в оперативном штабе региона.

Nedelya40.ru Цены на продукты

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По факту необоснованного повышения цен возбуждены 336 административных дел. Продовольствие в республику продолжают завозить по железной дороге. Товары поступают на станцию «Нижний Бестях» под Якутском.

«Запасы по крупе в розничной торговле сегодня в республике составляют 78 дней, в оптовой — 145. По другим видам продуктов питания, в том числе по подсолнечному маслу — 73 дня, в оптовой — 92, по сахару — 66 и 147, по муке — 44 и 29 дней соответственно», — отметили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев поручил сформировать в регионе запасы продовольствия, которых хватит на год.