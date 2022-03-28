В Якутии упали цены на рыбу, чай, хлеб, пшено и огурцы
Якутск, 28 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Якутии зафиксировано повышение цен на 21 товар из списка социально значимых, подешевели — пять. Рост стоимости на большинство продуктов составил 2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 марта в оперативном штабе региона.
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По факту необоснованного повышения цен возбуждены 336 административных дел. Продовольствие в республику продолжают завозить по железной дороге. Товары поступают на станцию «Нижний Бестях» под Якутском.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев поручил сформировать в регионе запасы продовольствия, которых хватит на год.