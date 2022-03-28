Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Последняя рабочая неделя марта в Санкт-Петербурге началась с восьмибалльных пробок. Весенний североатлантический циклон «Илона» засыпал город снегом, фактически вернув его в зиму, передает 28 марта корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Дорожные пробки из-за непогоды в Петербурге.

Снегопад и гололедица, которые вернулись в Северную столицу после нескольких недель оттепели и сухой погоды, сказались на дорожной обстановке в городе. С раннего утра петербургские автомобилисты вынуждены добираться до своих рабочих мест и учебы через многочисленные заторы из-за ДТП.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», многочисленные аварии произошли на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Петербурга, а также в восточной части города.