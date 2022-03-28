Белгород, 28 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Внеплановые уроки ОБЖ пройдут в школах приграничных районов Белгородской области, сообщил 28 марта губернатор Вячеслав Гладков.

Школьный класс

У школьников начались весенние каникулы. Глава региона принял решение провести дополнительные уроки по безопасности во всех школах, расположенных вдоль границы с Украиной.

«Жизнь и здоровье наших детей — это главное, о чём мы должны думать каждую секунду. Мы понимаем, что дети будут находиться в течение каникул вне школы, родители будут находиться на работе. Поэтому лишний, а точнее, ещё один разговор о личной безопасности, о тех мерах, о которых должен помнить каждый взрослый и ребёнок, мне кажется, необходим», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в восьми белгородских районах из соображений безопасности власти перевели школы на работу в дистанционном формате.