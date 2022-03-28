Южно-Сахалинск, 28 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. На Сахалин приехала эвакуированная из ЛНР 63-летняя Елена Холоденко, которая является инвалидом первой группы — женщина может передвигаться только на специальной коляске, ноги отказали на нервной почве после защемления спины. Сейчас ей необходима реабилитация, рассказала astv.ru её дочь Галина.

ИА REGNUM Посадка на автобус в ЛНР

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Елену Холоденко эвакуировали из Лисичанска в Москву, откуда её забрала дочь.

«Хоть я с мужем и ребёнком живу в комнате размером 12 квадратных метров, но думаю, что маме в любом случае будет лучше с нами, чем где-то с чужими людьми», — рассказала Галина.

Женщина уверена, что в 2014 году защемление спины у матери произошло на нервной почве из-за войны.

«Очень нужно, чтобы маму приняли в реабилитационном центре. Она была под обстрелами, ей нужен психолог», — считает Галина.

Сейчас она оформляет все необходимые для матери документы и говорит, что в этом вопросе особых сложностей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Украинские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибра 152 мм.