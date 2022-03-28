Донецк, 28 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибра 152 мм, сообщает 28 марта представительство ДНР в СЦКК.

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«После 03:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:50 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.