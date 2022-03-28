Санкт-Петербург, , 08:29 — REGNUM Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области 8 апреля 2022 года планирует определить подрядчика для ещё одного проблемного проекта — двух домов в квартале №2 г. Сосновый бор. Стартует тендер с ценой — 441 067 392 рубля, передаёт ИА REGNUM.

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Речь идёт о завершении строительства объектов ООО «Монтажстрой» — многоквартирных домов средней этажности, расположенных в городе Сосновый Бор Ленинградской области (квартал №2, участок №73, участок 75).

Строительно-монтажные работы для участка №73 должны быть завершены за девять месяцев, а для №75 — за 18 месяцев.

Напомним, в Иркутске дольщикам жилого комплекса на Рябикова, общая готовность которого менее 50%, выплатят компенсации.