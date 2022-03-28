Нью-Дели, 28 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Двухдневную забастовку против политики правительства, начали профсоюзы в Индии. Об этом 28 марта сообщил генеральный секретарь Всеиндийского конгресса профсоюзов Амарджит Каур изданию PTI.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Как уточнил Каур, забастовка состоится 28 и 29 марта, ожидается, что в ней примут участие более 200 млн работников по всей Индии. В забастовке примут участие члены профсоюзов в разных сферах экономики страны. На улицы городов готовятся выйти сотрудники железных дорог, сферы автомобильных перевозок и передачи электроэнергии, а также работники сталелитейной, нефтяной, банковской сфер.

Кроме того, к забастовке присоединятся штатные и внештатные работники сельскохозяйственного сектора. Организаторами забастовки выступают самые крупные профсоюзы Индии: Индийский Национальный конгресс профсоюзов, Всеиндийский конгресс профсоюзов, Всеиндийский объединенный профсоюзный центр и другие.

Среди выдвинутых правительству бастующими требований — отказ от изменений в трудовом законодательстве, предложенных правительством, увеличение заработной платы и легализация работающих по контракту. Часть профсоюзов к общим требованиям добавила свои. Так, например, Всеиндийская ассоциация банковских служащих выдвинула требование о прекращении приватизации банков госсектора.