Москва, 28 марта, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Даже грядущие выходные 25 марта не спасли доллар и евро от падения. Некому было, как когда-то, перед выходными выходить из рублёвых активов, да теперь и незачем, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

ИА REGNUM Рубль

По итогам торгов 25 марта доллар на Московской бирже рухнул ещё на рубль (-1,03%), подешевев уже до 96 руб., а евро перед выходными потерял 1 руб. 80 коп. (-1,7%), снизившись до 105 руб.

В Евросоюзе сильно напуганы требованием Газпрома оплачивать поставки газа в рублях.

На прошедшем в конце недели саммите глав стран ЕС была достигнута договорённость о совместных покупках газа, но проблема для Евросоюза заключается в том, что контрактный механизм совместных закупок газа пока ещё не разработан.

Таким образом, Газпром может требовать оплату газа в рублях сразу у всех покупателей из ЕС.

Все это прекрасно понимают, газ на европейском биржевом рынке продолжает дорожать. А рубль, который теперь становится международной «газовой» валютой, продолжает дорожать.

Сегодня, 28 марта, ожидается курс доллара в рамках 94−98 рублей, а курс евро — на уровнях 104−108 рублей.

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