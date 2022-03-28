Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Премию американской киноакадемии «Оскар» как лучший фильм нынешнего года получила кинокартина «CODA: ребенок глухих родителей» (CODA, 2020) режиссера Шан Хейдер. Церемонию вручения премии 28 марта транслирует телекомпания ABC.

Оскар

В фильме повествуется о девочки-подростке, которая является единственным слышащим членом своей семьи. Руководитель школьного хора, в котором она участвует убеждает ее пойти в музыкальную школу, что ставит главную героиню перед сложным выбором.

При этом часть ролей в фильме играют сыграли глухонемые актеры и один из них — Трой Коцур, играющий отца девочки-подростка, до этого получил «Оскара» за «Лучшую мужскую роль второго плана».

Также ранее фильм режиссера из Японии Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины» была признана «Лучшим зарубежным фильмом».

Отметим, 94-я церемония вручения кинопремии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.