Абакан, 28 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Хакасии жертвами COVID-19 стали ещё три человека, сообщили ИА REGNUM 28 марта в республиканском правительстве.

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По данным оперативного штаба, умерли две женщины (66-летняя и 83-летняя) и 66-летний мужчина.

С начала 2022 года в Хакасии скончались 348 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 51 носитель коронавируса, выздоровели 57 человек.