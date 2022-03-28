Ульяновск, 28 марта, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области последние недели снижается общий уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Такие сведения публикует федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По оперативным данным (на 25 марта), в Ульяновской области привились 698 406 человек, в том числе завершили вакцинацию (то есть укололись двумя дозами) 670 153 жителя.

Коллективный иммунитет в регионе в настоящее время составляет 57,4%, что выше федерального показателя (49,7%).

Напомним, что последние недели в Ульяновской области снижается общий уровень коллективного иммунитета к COVID-19: 18 марта он составлял 59,3%, 11 марта — 61,4%, 4 марта — 63,7%.

Отметим, что всего в Ульяновской области официально выявлен 194 141 случай заражения коронавирусом, вылечились 189 150 жителей, скончались от ковида 4545 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе развёрнуто более 1,2 тыс. коек в ковидных госпиталях, из них было занято на 24 марта 700 мест. Доля свободного коечного фонда превышает 42,1%.