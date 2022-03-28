Кемерово, 28 марта, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Украина стала оружием в руках наших «западных партнёров». В этом уверена директор Губернского центра спорта «Кузбасс» Елена Казулина, которая поддержала решение президента России о спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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"История России показывает, что во все времена нас, русских, пытаются завоевать, подавить, унизить. Сегодня национализм, против которого боролись наши деды, вновь обретает силу и приблизился к границам России. Этого не замечает только тот, кто ради своего благополучия закрывает глаза и уши. Как можно не видеть в интернете картинки с улыбающимися людьми у палатки с надписью «Шаурма из москальских детей»?! Как можно не слышать призывы к истреблению русской нации, убивая наших детей?! Ведь это геноцид», — высказала своё мнение Казулина.

Она считает, что «история России даёт нам право сделать первый шаг в защиту своей страны, своего народа, суверенитета, права на жизнь».