Новокузнецк, Кемеровская область, 28 марта, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Новокузнецке по данным на сегодня, 28 марта от коронавируса привились 239 952 человека. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

«Из них — 73 241 лиц, старше 60 лет», — уточнил глава муниципалитета в своём телеграм-канале.

Он отметил, что от коронавируса по согласию родителей вакцинирован 371 подросток.