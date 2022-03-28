Новокузнецк, Кемеровская область, 28 марта, 2022, 06:08 — ИА Регнум. В Новокузнецке ситуация с заболеваемостью по COVID-19 и ОРВИ остаётся стабильной. Об этом сегодня, 28 марта, в своём телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Медики города наблюдают снижение обращений в поликлиники и стационары, — уточнил глава города. — Количество принятых граждан в «красной зоне» за прошедшую неделю: по взрослому населению — 651 человек; в детские поликлиники — 808 обращений».

На станцию скорой медпомощи в среднем поступает 405 вызовов в день, коечный фонд ковидных госпиталей составляет 145 коек.