Южно-Сахалинск, 28 марта, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вели Украину к войне с Россией, считает председатель Сахалинской областной общественной организации ветеранов органов государственной безопасности Александр Иванча. Он уверен, что, пока у власти Путин, РФ будет жить.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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"Решение руководства нашей страны — правильное. Товарищей, желающих помочь в спецоперации на Украине, их будет всё больше и больше. Это необходимо для того, чтобы не допустить военных действий на территории нашей страны. К чему Америка и вела нашу братскую Украину. Пока у власти Владимир Владимирович Путин — наша страна будет жить!» — цитирует общественника телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты Америки ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире, заявил отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для информационного портала The Gray Zone.