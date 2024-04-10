Шэньчжэнь, Китай, 28 марта, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Южнокитайский мегаполис Шэньчжэнь возобновил нормальную работу и производство, ослабив ограничения для общепита, сообщили в местные власти, передает 27 марта агентство Синьхуа.

(сс) xiquinhosilva Шэньчжэнь

Жители должны иметь сертификаты с отрицательными результатами теста на коронавирус в течение 48 часов, чтобы входить в жилые районы или покидать их, посещать общественные места или пользоваться общественным транспортом, согласно циркуляру, выпущенному городским штабом по профилактике и борьбе с COVID-19.

Детские сады и автономные образовательные и учебные заведения останутся закрытыми, говорится в циркуляре. Строгий контроль за массовыми собраниями будет продолжен, и гражданам рекомендуется не покидать город без необходимости, говорится в сообщении. Циркуляр будет действовать с 28 марта по 5 апреля.