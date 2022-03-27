Вашингтон, 28 марта, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Обвинение в призыве к свержению власти в России отверг президент США Джозеф Байден. Об этом 27 марта сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

На вопрос журналиста, призывал ли он к смене режима в России, когда заявил, что российский президент Владимир Путин«не может оставаться у власти», Байден коротко ответил: «Нет!».

В свою очередь, пресс-служба Белого дома также заверила, что американский лидер в своём выступлении с продолжительной речью в Варшаве не имел в виду смену власти в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что помощники президента США Байдена были удивлены словами главы Белого дома о российском лидере Владимире Путине, слова американского лидера застали врасплох и европейских политиков.