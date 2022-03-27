Виго, Испания, 28 марта, 2022, 01:17 — ИА Регнум. 26-летнему нападающему «Сельты» из Виго Санти Мине грозит до восьми лет тюремного заключения. Об этом 27 марта сообщило испанское издание Diario Sport.

Fckrasnodar.ru Матч «Краснодар» — «Сельта»

По информации источника, испанец подозревается в нападении на женщину н сексуальной почве. Судебные заседания пройдут 28, 29 и 31 марта. За инцидент, произошедший 16 июня 2017 года, прокуратура просит приговорить футболиста к восьми годам лишения свободы, запретить приближаться к потерпевшей на расстояние менее 500 метров в течение десяти лет и назначить испытательный срок продолжительностью в десять лет.

В текущем сезоне Санти Мина принял участие в 28-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Мина выступает за «Сельту» с 14 июля 2019 года после перехода из «Валенсии» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость испанского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.