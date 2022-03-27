Красногорск, 28 марта, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Уникальную операцию на сердце у российского военнослужащего провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского Минобороны России в городе Красногорске Московской области. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Сердце

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Сложнейшее операционное вмешательство было выполнено бригадой специалистов под руководством начальника кардиохирургического центра, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача России Александра Лищука. Длительность операции составила 45 минут.

Военнослужащий получил осколочное ранение в ходе спецоперации на Украине. Во время обстрела позиций российских войск украинскими боевиками военный был ранен осколком мины и доставлен в госпиталь с проникающим слепым ранением в грудную клетку.

Осколок прошёл через лёгкое и вышел к правому предсердию, при этом острые края осколка с каждым сокращением сердечной мышцы ранили перикард. Создавалась опасность разрыва перикарда, после чего началось бы летальное кровотечение.

Кардиохирурги извлекли трёхсантиметровый осколок из сердечной мышцы и восстановили сердечную деятельность пациента. Уточняется, что уже через час военнослужащий был в сознании. Теперь ему предстоит реабилитация и возвращение в строй.