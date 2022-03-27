Вашингтон, 27 марта, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения работы президента Соединенная Штатов Джо Байдена снизился до 40%, это самый низкий уровень за всё время его президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного NBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Отмечается, что в январе 2022 года общий рейтинг неодобрения работы Байдена составил 54%. Одобрили работу президента 43%.

Опрос был проведен 18−22 марта среди 1 тыс. жителей США старше 18 лет. Опрос состоялся перед заграничной поездкой президента США.