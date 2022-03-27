Саранск, , 21:12 — REGNUM В Саранске подвели итоги соревнований на Кубок Первого канала по фигурному катанию. Выиграли состязание спортсмены из команды «Красная машина», капитаном которой стала олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Фигурное катание Pxhere.com

Команда в качестве приза получила чек на 10 млн рублей, за второе место команде «Время первых» вручили чек на 7,5 млн рублей.

Общий счет соревнований 145:141.

«Красная машина» сначала выиграла прыжковый турнир, а затем обошла команду «Время первых» и в индивидуальных соревнованиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на ледовую арену в Саранске вышли в общей сложности 94 спортсмена, включая участников недавней Олимпиады в Пекине. Поддержать воспитанников в Мордовию приехали знаменитые тренеры — Александр Свинин, Алексей Мишин, Ирина Жук, Тамара Москвина, Этери Тутберидзе, Александр Жулин, Евгений Плющенко.

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