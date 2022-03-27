Саранск, 27 марта 2022, 21:12 — REGNUM В Саранске подвели итоги соревнований на Кубок Первого канала по фигурному катанию. Выиграли состязание спортсмены из команды «Красная машина», капитаном которой стала олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Фигурное катание
Фигурное катание
Pxhere.com

Команда в качестве приза получила чек на 10 млн рублей, за второе место команде «Время первых» вручили чек на 7,5 млн рублей.

Общий счет соревнований 145:141.

«Красная машина» сначала выиграла прыжковый турнир, а затем обошла команду «Время первых» и в индивидуальных соревнованиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на ледовую арену в Саранске вышли в общей сложности 94 спортсмена, включая участников недавней Олимпиады в Пекине. Поддержать воспитанников в Мордовию приехали знаменитые тренеры — Александр Свинин, Алексей Мишин, Ирина Жук, Тамара Москвина, Этери Тутберидзе, Александр Жулин, Евгений Плющенко.

Читайте также: ISU отказался номинировать российских фигуристов на премии по итогам сезона